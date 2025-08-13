İnhisar\'ın Yeni Kaymakamı Mücahit Ünal\'a Ziyaretler

Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Ünal, görevine başlamasının ardından ilçe protokolü ve çeşitli kurumlardan gelen hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Kaymakam Mücahit Ünal'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve belediye-kaymakamlık iş birliğinde yürütülebilecek ortak hizmet alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Geçmiş dönem İnhisar Belediye Başkanı ve mevcut Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kepez de Kaymakam Ünal'a nezaket ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyarette, ilçeye yönelik çalışmalar ve tecrübeler paylaşılırken, iyi dilekler sunuldu.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı da İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında iki ilçe arasında yürütülebilecek olası iş birlikleri de gündeme geldi.

Kaymakam Mücahit Ünal, kendisini ziyaret eden tüm misafirlere nazik temennileri ve destekleri için teşekkür ederek, İnhisar'ın gelişimi için kamu kurumları ve yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti. - BİLECİK