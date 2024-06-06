İnşaat Mühendisi İsmet Ertekin'in Kaçak Villası Yıkılacak - Son Dakika
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Yerel

İnşaat Mühendisi İsmet Ertekin'in Kaçak Villası Yıkılacak

İnşaat mühendisi İsmet Ertekin'in Büyükçekmece'deki 5 milyon dolarlık Toskana villasının, ruhsatsız yapı ve kaçak eklentiler nedeniyle yıkımına karar verildi. Ertekin hakkında suç dosyaları bulunuyor.

06.06.2024 11:38
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İnşaat mühendisi, mimar, KDM Kentsel Dönüşüm Merkezi ve Öz Anadolu Yapı Denetim sahibi İsmet Ertekin'in Büyükçekmece'deki 5 milyon dolarlık Toskana villasının, ruhsatsız yapı ve kaçak eklentiler nedeniyle yıkımına karar verildi. Ertekin hakkında 'görevini kötüye kullanma' ve 'güveni suistimal etme' nedeniyle Bakırköy, Büyükçekmece ve Silivri başsavcılıklarında suç dosyaları bulunuyor.

İnşaat mühendisi, mimar, KDM Kentsel Dönüşüm Merkezi ve Öz Anadolu Yapı Denetim sahibi İsmet Ertekin'in eşi Ayten Ertekin'in, Büyükçekmece Toskana Villaları'nda ruhsatsız kaçak yapı ve kaçak eklentiler yaptığı tespit edildi. Bu ihbar üzerine Büyükçekmece İmar Müdürlüğü harekete geçerek tutanak tuttu. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 2 Ocak 2024 ve 13 Mart 2024 tarihli Yapı Tatil Tutanağı düzenlendi.

Belediyeden yıkım kararı

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, 13 Şubat 2024 tarihinde kaçak yapının yıkılmasına karar verdi. Büyükçekmece Başsavcılığı, imar kirliliği nedeniyle Ayten Ertekin ve İsmet Ertekin hakkında suç duyurusunda bulundu. İkilinin ifadeleri 12 Aralık 2023 tarihinde Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'nde alındı. Ayten Ertekin hakkında İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı'ndan imar kirliliğinden Türk Ceza Kanunu gereğince cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma talebine ret

3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 9 Ocak 2024 tarihli 53 sayılı 42. Maddesince Encümen Kararı ile para cezası ve 13 Şubat 2024 tarihli 178 sayılı 32. Maddesinde Encümen Kararı ile yıkım kararı alındı ve bu kararlar Ertekin ailesine tebliğ edildi. Ayten Ertekin'in İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne yaptığı yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Mahkeme, 7 Mayıs 2024 tarihli kararnamesinde yürütmeyi durdurma talebini reddederek yıkımın önünü açtı.

28 Haziran'da yıkılacak

Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan kaçak yapının 28 Haziran 2024 tarihinde Büyükçekmece Zabıta ekipleri, Jandarma Komutanlığı ve Polis Çevik Kuvvetleri desteği ile sakin bir şekilde yıkılacağı belirtildi. Öte yandan, Büyükçekmece Belediyesi'nin aldığı bu karar, yasaların uygulanması ve imar kirliliğinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnşaat Mühendisi İsmet Ertekin'in Kaçak Villası Yıkılacak - Son Dakika

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