İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Denizli'de inşaatın çatısından düşen 30 yaşındaki işçi Serhat İpar yaşamını yitirdi.

13.11.2024 15:49
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İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika inşaatında çalışan Serhat İpar (30), çatıda dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İpar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Serhat İpar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan yakınlarının ise olay yerine geldiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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