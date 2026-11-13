İpçioğlu, 150 parçalık koleksiyonunda 1968'de diktirilen bar elbisesini saklıyor - Son Dakika
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İpçioğlu, 150 parçalık koleksiyonunda 1968'de diktirilen bar elbisesini saklıyor

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İpçioğlu, 150 parçalık koleksiyonunda 1968\'de diktirilen bar elbisesini saklıyor
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İpçioğlu, 150 parçalık koleksiyonunda 1968\'de diktirilen bar elbisesini saklıyor
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Muhittin Çetin İpçioğlu, aile hatıralarını 150 parçalık koleksiyonda koruyor; en kıymetli parçalardan biri dedesinin 1968'de ona diktirdiği bar elbisesi. İpçioğlu, ticari amaç gütmeden oluşturduğu koleksiyonu oğluna ve torununa devretmeyi amaçlıyor.

Ailesinden kalan antika eşyaları yıllardır özenle muhafaza eden Muhittin Çetin İpçioğlu (64), dedesinin 1968 yılında kendisi için diktirdiği bar elbisesini koleksiyonunun en kıymetli parçalarından biri olarak saklıyor.

Çocukluk yıllarında anahtarlık biriktirerek başladığı merakını zamanla genişleten koleksiyoncu, dedelerinden ve aile büyüklerinden kalan eşyaları temizleyerek düzenledi ve geçmişten günümüze ulaşan çok sayıda hatırayı bir arada yaşatıyor.

Koleksiyonunda bar elbisesinin yanı sıra 1930 model fotoğraf makinesi, 1928 model Siemens marka radyo, aile işletmesinin ilk hesap makinesi ile süngü ve kamalar gibi farklı dönemlere ait eşyalar da bulunuyor. 150 parçadan oluşan koleksiyonunu ticari amaçla değil, aile geçmişini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için biriktiren İpçioğlu, eşyalarını ileride oğluna ve torununa bırakmayı hedefliyor.

"Dedem, ben 5-6 yaşlarındayken bu elbiseyi diktirmişti"

Koleksiyon merakının anahtarlıklarla başladığını ifade eden Muhittin Çetin İpçioğlu, "Çocuk yaşlardan itibaren harçlığımdan biriktirdiğim paralarla anahtarlıklar alıyordum. Daha sonra ailemizden, atalarımızdan ve dedelerimizden kalan antika eşyaları da bir araya getirmeye başladım. Koleksiyonumdaki eşyaların büyük bölümü aile büyüklerimizden kalan hatıralardan oluşuyor. Yalnızca araba maketlerini kendim satın aldım. Ailemizden kalan eşyaları temizleyip düzenledim ve belirli bir tasnife göre yerleştirdim. Koleksiyonumda dedemin benim için diktirdiği bar elbisesi, babamın 1930 model fotoğraf makinesi ve dükkanımızın ilk hesap makinesi gibi birçok hatıra bulunuyor. Dedem, ben 5-6 yaşlarındayken, 1968 yıllarında bu elbiseyi diktirmişti. Ben de 12 Mart ve 29 Ekim bayramlarında giyerdim. Babam ise 1974 yılında, ilkokul birinci sınıftayken, okulda teşekkür belgesi almam üzerine bana hediye olarak bir fotoğraf makinesi almıştı." diye konuştu.

"Amacım, ailemizden kalan bu hatıraları gelecek nesillere aktarmak"

Koleksiyonunda en az 200 yıllık olduğunu tahmin ettiği süngü ve kamaların da bulunduğunu belirten İpçioğlu, şunları söyledi: "Bunlar benim çocukluğumda da evimizde bulunuyordu. Bir de 1928 model Siemens marka radyomuz var. İlkokul yıllarımda cuma günleri radyoda yayımlanan halk hikayelerini okula gitmeden önce dinlerdim. Koleksiyonumda tahminen 100-150 parça eşya bulunuyor. Henüz tek tek saymadım. Bunları ticari bir amaçla değil, tamamen hobi olarak biriktiriyorum. İleride koleksiyonumu oğluma, ondan sonra da torunuma devretmek istiyorum. Amacım, ailemizden kalan bu hatıraları gelecek nesillere aktarmak"

Kaynak: İHA
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