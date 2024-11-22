Irak'ta Nüfus Sayımında Usulsüzlük İddiası - Son Dakika
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Yerel

Irak'ta Nüfus Sayımında Usulsüzlük İddiası

Irak Türkleri Derneği, Kerkük'teki nüfus sayımında demografik değişim ve usulsüzlükler olduğunu belirtti.

22.11.2024 11:49
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Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Eyüp Kerem, Irak'ta 27 yıl sonra yapılan genel nüfus sayımında usulsüzlük yapıldığını belirterek, "Uzun yıllardır Kerkük'ün demografik yapısına yönelik gerçekleştirilen sistematik değişim, yapılan sayım ile ortaya çıkmıştır. Yapılan son nüfus sayımı vesilesiyle Kerkük'teki nüfus dengesini bozmak amacıyla organize şekilde gerçekleştirilen insan hareketliliği, bölgemizde çıkacak ileriye dönük sorunların habercisidir. Sayımın yapıldığı ilk gün olan 20 Kasım 2024'te Kerkük'ün Feylak bölgesindeki tek bir hanede 97, bir başka hanede ise 94 kişinin yaşadığı yönünde şüpheli kayıtlar tespit edilmiştir" dedi.

Irak'ta 27 yıl sonra yapılan genel nüfus sayımında usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre, yapılan sayımda Kerkük ve Türkmeneli'ne başka ülkelerden kişiler getirilerek, şehirlerin nüfusunun fazla gösterildiği ve demografik yapının sistematik olarak değiştirilmek istendiği belirtildi. Konuyla ilgili İstanbul Fatih'te bulunan Irak Türkleri Derneği tarafından açıklama yapıldı.

"Uzun yıllardır Kerkük'ün demografik yapısına yönelik gerçekleştirilen sistematik değişim, yapılan sayım ile ortaya çıkmıştır"

Irak'ta 27 yıl sonra gerçekleşen genel nüfus sayımının, Türkmeneli'de ve özellikle Kerkük'te ciddi endişelere yol açtığını belirten Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Eyüp Kerem, "Uzun yıllardır Kerkük'ün demografik yapısına yönelik gerçekleştirilen sistematik değişim, yapılan sayım ile ortaya çıkmıştır. Yapılan son nüfus sayımı vesilesiyle Kerkük'teki nüfus dengesini bozmak amacıyla organize şekilde gerçekleştirilen insan hareketliliği, bölgemizde çıkacak ileriye dönük sorunların habercisidir. Elimizdeki bilgiler, Erbil, Süleymaniye ve Duhok şehirlerinin yanı sıra, terörist PKK'lıların tutulduğu Mahmur kampından ve hatta Suriye, Türkiye ve İran'dan binlerce kişinin Kerkük'e taşındığı noktasında ve demografik yapıyı değiştirmek amacıyla yerleşik nüfusa dahil edildiklerini göstermektedir. Nüfus sayımından bir gün önce, Kerkük şehir merkezine büyük konvoylar halinde getirilen yabancı bir nüfus, Irak Türklerinin tarihi haklarına yönelik ciddi bir ihlal teşkil etmektedir. Bu girişim, yalnızca şehrin yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak için yapılan bir siyasi manevra değil aynı zamanda Irak Türklerinin binlerce yıldır yaşadığı toprakları Türksüzleştirme politikalarının bir parçasıdır. Kerkük ve Türkmeneli'nin Türk kimliğine yönelik bu tehditler, hem bölgemizin tarihi gerçeklerine hem de Irak'ın ulusal birliğine zarar vermektedir. Sayımın yapıldığı ilk gün olan 20 Kasım 2024'te Kerkük'ün Feylak bölgesindeki tek bir hanede 97, bir başka hanede ise 94 kişinin yaşadığı yönünde şüpheli kayıtlar tespit edilmiştir" dedi.

"Kerkük'ün gerçek sakinlerinin hakkı, sahte vatandaşlıklarla ve nüfus oyunlarıyla gasp edilmeye çalışılmaktadır"

Şehre akın akın araçlar geldiğini söyleyen Kerem, "Kaynaklar, gelen ailelerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu, 97 kişilik hanede gözüken kişilerin yüzde 95'inin erkeklerden oluştuğunu ve bir evde 4-5 ailenin birlikte barındığını bildirdi. Bu durum, yapılan girişimlerin organize bir plan olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kerkük'ün gerçek sakinlerinin hakkı, sahte vatandaşlıklarla ve nüfus oyunlarıyla gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bölgeden gelen başka bir bilgi ise geçtiğimiz iki günde şehre 70 binin üzerinde aracın giriş yaptığı olmuştur. Bu girişi kolaylaştırmak için son haftalarda kontrol amirlerinin görev yerleri değiştirilmiş ve 20 Kasım'da bazı polis memurları gözaltına alınmıştır. Araçlardaki yolcu sayısının 300 ila 350 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yine güvenlik kontrolüne tabi tutulmayan bu araçların meydana getirdiği durum, silah ve uyuşturucu kaçakçılarına fırsat vermektedir. Şehre akın akın gelen araçlar içinde açıkça nereden geldiğini söyleyip sevinç naraları atan ve Kerkük'ün yerlisi olmayan kişilerin görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Irak'ta Nüfus Sayımında Usulsüzlük İddiası - Son Dakika

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