İran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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İran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

İran'ın başkenti Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23.04.2025 16:04
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İran'ın başkenti Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 23 Nisan vesilesiyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın koltuğuna oturan Kutay Berke Öngüt, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukları unutmayarak, " Gazze'deki çocukların umut dolu gözlerinin barışın ışığı ile parlamasından tüm dünya sorumludur" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Bayram dolaysıyla Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasına gelen öğrenciler Büyükelçi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ı ziyaret etti. Kırlangıç'ın koltuğunu teslim ettiği Kutay Berke Öngüt, 23 Nisan'ın hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklar için anlamlı ve özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Böyle özel bir gündem böyle önemli bir makamda bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada sizlerle 23 Nisan coşkusunu paylaşmamı sağlayan ve bu güzel günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyor ve minnetle anıyorum" dedi.

Bayram coşkusunu ilk kez ülke dışında yaşadığını belirten Öngüt, bu deneyimin kendisi için farklı ve güzel olduğunu ifade etti. Konuşmasında Gazze ve Doğu Türkistan'daki çocukların yaşadığı zorluklara da değinen Öngüt, "Gazze ve Doğu Türkistan ve bazı bölgelerde yaşayan çocuklar yaşama, sağlık, barınma, beslenme ve eğitim gibi en temel haklarından mahrum bırakılıyor. Biz tüm bu haklara sahipken onların böylesi zor şartlar altında yaşamaya çalışması bizleri derinden üzüyor. Gazze'deki çocukların umut dolu gözlerinin barışın ışığı ile parlamasından tüm dünya sorumludur. Oradaki çocukların da bir gün bizim gibi okula gidebilmesi, oyunlar oynayabilmesi en büyük isteklerimden biridir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Filistinli çocuklar gökyüzüne baktığında savaş uçaklarını değil, parıldayan yıldızları görecektir' sözünü hatırlatan Öngüt, "Dilerim ki en kısa zamanda tüm bu acılar sona erer ve tüm çocuklar bayramlarını huzur ve mutluluk içinde kutlarlar. Unutmayalım ki biz çocuklar bugünün küçüğü ve yarının büyüğüyüz. Gelecekte ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Müsteşar koltuğu Nergis Hatice Çabuk'un oldu

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Fırat Bayar'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencilerinden Nergis Hatice Çabuk ise tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak, "Bu bayram çok büyük bir bayram. 23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk'e çok teşekkür ederiz, minnettarız. Bayramda tüm çocuklar el ele tutuşmalı ve birlik olmalı ve çok mutlu olmalı. Çocukların bayramı olduğu için burada gösteriler ve etkinlikler yapılıyor. Sınıflar ve evler süsleniyor, her yere bayraklar asılıyor. 23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk'e yeniden teşekkür ediyoruz, çok minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti

Büyükelçilik yerleşkesi içerisinde bulunan Tahran Türk ilköğretim Okulu'nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Etkinliğe öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra büyükelçilik çalışanları katıldı. Öğrencilerin tiyatro ve yöresel oyun gösterilerinin ardından şiirler okundu.

"Her yer kırmızı bayraklarla süslendi"

3. sınıf öğrencisi Nergis Hatice Çabuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün çok güzel bir bayram. Okula giden bütün çocuklar evlerini ve sınıflarını süslediler. Her yer kırmızı bayraklar ile al al, kırmızı kırmızı süslendi. Herkesin, tüm çocukların ve büyüklerin de bayramını kutluyorum. Ben ve arkadaşlarım için çok güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.

"Bize atalarımızdan kalan çok önemli bir gün"

8. sınıf öğrencisi Hasan Ali Ezen ise, "Bugün hepimizin mutlu olması gereken ve bize armağan edilen bir gün. 23 Nisan bize atalarımızdan kalan çok önemli bir gün. Tahran Türk okulunda kutlamalar eşliğinde bugünü andık. Benim için önemli bir gün, çünkü bana adanmış bir bayram. Bence 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocukların önemsemesi ve çocukların mutlu edilmesi gereken bir bayram" dedi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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