İran'daki Okul Saldırısı: ABD İddiaları Gündemde

06.03.2026 07:58
ABD'li müfettişler, İran'daki okul saldırısını ABD güçlerinin düzenlemiş olabileceğini değerlendiriyor.

ABD'li askeri müfettişlerin, İran'da çoğu öğrenci en az 165 kişinin ölümüne yol açan okul saldırısının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Buna rağmen, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İran'ın Minab kentindeki bir okula gerçekleştirilen ve çoğu öğrenci en az 165 kişinin ölümüne yol açan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Adları gizli tutulan iki yetkiliye dayandırılan habere göre; olayı soruşturan ABD'li müfettişlerin saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Hangi kanıtların bu ön değerlendirmeye katkıda bulunduğu konusunda detay paylaşmayan kaynaklar, yeni kanıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini vurguladı. Soruşturmada nihai sonuca varılmadığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi. Reuters, ne tür mühimmatın kullanıldığı ya da ABD'nin neden okula saldırı düzenlemiş olabileceği gibi detaylar konusunda bilgiye ulaşılamadığını aktardı.

Okula düzenlenen saldırıda en az 165 sivil ölmüştü

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyon sırasında, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere en az 165 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sivilleri hedef alan saldırıya, İran'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı. - LONDRA

