İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

14.03.2026 05:54
İran, ABD'nin petrol altyapısına saldırmasına karşı tüm enerji altyapısını yok edeceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD'nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği" uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'ın Hark Adası'na gerçekleştirdiği saldırı ve adadaki petrol altyapısını yok etme tehdidine İran'dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD'nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği" uyarısında bulunuldu.

Trump, Hark Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurmuştu

Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) kendisinin talimatıyla "Orta Doğu tarihinin en şiddetli bombardımanlarından birini" gerçekleştirdiğini belirterek, "İran için kritik öneme sahip olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi" demişti.

Trump, petrol altyapısını yok etme tehdidinde bulunmuştu

ABD'nin dünyanın en güçlü ve gelişmiş silahlarına sahip olduğunu söyleyen Trump, "İnsaniyet namına, adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte, İran veya başka herhangi bir ülke, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale ederse, bu kararı derhal yeniden gözden geçireceğim" uyarısında bulunmuştu. - TAHRAN

Son Dakika Yerel İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika

