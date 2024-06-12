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İran'dan gelen misafirler için santur çaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "gezgin öğretmen" olarak tanınan ve doğada yaptığı müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren Ümit Bartın, İran'dan gelen misafirlere santur sürprizi yaptı.

Bölgede her yeri karış karış gezip renkli çalışmalar paylaşan gezgin öğretmen, bu sefer misafirleri için küçük bir konser verdi. İran'ın Kirmanşah şehrinden gelen Sheyla ve Sheyda isimli kız kardeşleri santur müziğiyle karşılayan Bartın, onlara güzel saatler yaşattı.

İranlı misafirlerine müzik ziyafetiyle sürpriz yaptığını belirten Ümit Bartın, "İran kültürüne ait olan santuru ilçede hemen hemen her yerde çalıp, o güzel ziyafeti yaşatıyorum. Bu sefer de onlara ait kültür ile onlara sürpriz yaptım. Gayet beğendiler" dedi.