İran'dan Türkiye'ye Sınır Hareketliliği

12.03.2026 14:35
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda İranlılardan gelenler var.

İshak Kara

(VAN) - ABD ve İsrail'in, İran'a 13 gün önce başlattığı saldırıların ardından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor. İran'dan gelen vatandaşlar, savaşın özellikle Tahran'da yoğun olduğunu belirtirken, yiyecek ve içecek sıkıntısı olmadığını ifade ettiler.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Türkiye ile İran arasında bulunan Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda da hareketlilik devam ediyor.

Vahit Asi isimli İranlı, gezmek için Türkiye'ye geldiğini bildirerek, "Eskiden Türkiye'de öğrenci olduğum için Türkçem iyi. İran zor günlerden geçiyor. İnşallah daha iyi günlerimiz olur. İran'da benzin, yakıt, yeme-içme var, sıkıntı yok. Bir iki günlük işlerimi yapıp ülkeme geri döneceğim. Sizin de gördüğünüz gibi İran'dan Türkiye'ye gelen yok. Başka ülkelere gitmeye talep yok; herkes kendi ülkesinde bekliyor. Savaş daha çok Tahran'da var. Başka yerlerde de var ama yoğunluk Tahran'da" dedi.

İranlı Babek Enizade ise, "Tebrizliyim. İran'da savaş durumu devam ediyor. Bombalar var. Korkunç bir durum. İnsanların yaşamı kötü durumda.  Yeme içme sıkıntısı yok ama savaş devam ederse, uzarsa sorun olacak gibi görünüyor. Ben üniversiteye gideceğim ama çoğu insan savaştan kaçmak için 1 ay Türkiye'de dinlenip geri dönmek için geliyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye oğlunu görmek için gelen Periçek Hammi de şunları söyledi:

"Durum bizim için iyi ama bazen bazı yerleri bombalıyorlar. Virane oluyor, üzülüyoruz. Vatandaşlarımızı üzülüyor. Stres içinde geçiyor günler. Yiyecek, içeceğimiz var, gıda sorunumuz yok. Bizler için durumlar çok iyi. Çünkü bizler kendi ayaklarımızın üzerine basıyoruz. İyi olmak zorundayız. Ramazan Bayramı için geldim. İzmir'de oğlum kalıyor, onu ziyarete gideceğim. Çok mutluyum. Türkiyeyi çok seviyorum. Oğlum Türkiye vatandaşı oldu. Azıcık korku olabilir. İnsanlar stresten kaçabilir de ama ben korkmuyorum."

Vahit Erdemi de, "İran'da durumlar iyi, çok iyi. İnşallah bu işin sonunda biz galip olacağız. Aslında galip de geldik. İsrail bir şey değil bizim için" şeklinde konuştu.

Mercan Asilyade ise, "Tahran'dan geliyorum, Tahran'da çok sıkıntı var. Yeme içme her şey var. Amerika çocuk okullarını vuruyor. O adalet değil, çocuk öldürmek nedir? Savaş var ama biz İranlılar korkmuyoruz. Biz Amerika, İsrail'den korkmuyoruz. O bir vuruyor, biz iki vuruyoruz. İran'ı çok seviyorum. İran cennettir ve bunu bütün dünya da biliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

