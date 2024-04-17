İran-İsrail Gerilimi: Bölgedeki Durum ve Olası Etkiler

İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına saldırısına yanıt vermesinin ardından bölgedeki gerilim art arda yapılan açıklamalarla sürüyor. Bölgede yaşananlarla ilgili açıklama yapan Siyaset Bilimci Dr. Atahan Birol Kartal, "İran'ın İsrail'e daha önce asimetrik unsurlarla yaptığı 'başarılı görünmeyen' bu saldırı aslına bakıldığında İsrail'in yanı sıra bölgede bulunan diğer ülkelere karşı da bir uyarı niteliğinde. Ayrıca çatışmaların uzaması veya muhtemel bir İsrail karşı saldırısı bölgenin istikrarsız hale gelmesine ve özellikle İran'dan Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelere bir göç dalgası oluşmasına sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi sonrası tansiyon yükseldi. Gerilimin bölgesel çatışmaya dönme endişesi sürerken, İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor. Siyaset Bilimci Dr. Atahan Birol Kartal, bölgede yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu. İran'ın başarılı görülmeyen saldırılarının, bölgede bulunan diğer ülkelere karşı da bir uyarı olduğunu belirten Kartal, çatışmaların uzamasının bölgeyi istikrarsızlaştırarak, özellikle İran'dan Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelere göç dalgası oluşmasına sebep olacağını belirtti.
"Dronlar ve balistik füzelerin %99'unun önlendiği açıklandı"
Kartal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"13 Nisan'ı 14 Nisan 2024'e bağlayan gece ülkeler İran'ın İsrail'e saldırdığı haberiyle acaba Ortadoğu'da yeni bir savaş mı başlıyor ya da İsrail'in Filistin'de başlattığı saldırıların yeni bir boyuta mı evriliyor diye düşünmeye başladı. İsrail tarafından İran'ın saldırıda kullandığı dronlar ve balistik füzelerin yüzde 99'unun önlendiği açıklandı. Ancak bu saldırılarda ABD'nin, İngiltere'nin hatta Fransa'nın bile İsrail'e doğru gelen bu dron ve füzelerin daha İsrail'e ulaşmadan havada imha edilmesinde yardımcı olduğu bu ülkelerin açıklamalarından ortaya çıktı. İran'ın bu etkisiz saldırısı yetkili makamlarınca yeterli görüldü ve meşru müdafaa hakkı olarak açıklandı.
"İran'a yeni yaptırımlar işaret edildi"
İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaşananları değerlendiren Kartal, "Birleşmiş Milletler daimi üyesi 5 ülke arasında farklı açıklamalar dikkati çekiyor. ABD, İngiltere ve Fransa İran'ı kınayıp İsrail'e destek verirken, İran'a yeni yaptırımları da işaret etti. Ancak Rusya ve Çin, İran'ın konsolosluk binasına yapılan saldırının uluslararası hukukun ihlali ve bir savaş nedeni (casus belli) olduğunu belirtti. Toplantıya çağrılan İran temsilcisi ise meşru müdafaa hakkının açıkça ifade edildiği BM anlaşmasının 51. maddesi gereğince hiçbir kimsenin zarar görmediği bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Toplantıda bulunan İsrail temsilcisi tüm sorumluluğu İran'a yüklerken Çin ise toplantıda petrol fiyatlarındaki muhtemel artışa dikkat çekti fakat şu ana kadar korkulan henüz olmadı" şeklinde konuştu.
"Petrol bağımlısı ülkelerde daha fazla bir etki oluşturacaktır"
İran'ın daha önce asimetrik unsurlarla yaptığı başarılı görünmeyen saldırıların, İsrail'in yanı sıra bölgede bulunan diğer ülkelere karşı da bir uyarı niteliği taşıdığını belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Atahan Birol Kartal, "Ayrıca çatışmaların uzaması veya uhtemel bir İsrail karşı saldırısı bölgenin istikrarsız hale gelmesine sebep olacak Almanya, Çin ve Türkiye gibi petrol bağımlısı ülkelerde daha fazla bir etki oluşturacaktır. Çatışmanın uzaması ve yayılması özellikle İran'dan Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelere bir göç dalgası oluşmasına sebep olacaktır" dedi.
Kartal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İran'ın 2 bin kilometreye kadar ulaşabilen füzeleri ve insansız hava araçlarının çatışmanın devamı halinde İsrail'in kendi topraklarında zayiat verdirebileceği ayrıca bunun yanı sıra alt yapısının önemli ölçüde zarar verdirebileceği açıktır. Aynı zamanda İsrail'e komşu ülkelerden asimetrik unsurlar ile İsrail'in vurulabileceği ve sabotajlar düzenlenebileceği de değerlendirilmektedir. İsrail hava savunma sistemlerinin iyi çalıştığı bu saldırılarda gözlemlenmiştir ancak tüm roket ve dronların da imha edilemediği ve savaşın uzamasıyla "demir kubbe" de daha fazla açıklar bulunulabileceği beklenmektedir." - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İran-İsrail Gerilimi: Bölgedeki Durum ve Olası Etkiler - Son Dakika
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen A. Nuri Köksal, mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal, halkın yoğun alkışları eşliğinde adliye binası önünde konuşma yaptı ve görevine başladığını duyurdu.
Mısır ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti. Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor. Bu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, 'Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim' dedi.
31 Mart'taki yerel seçim sonucunda AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarılıyor. Belediyenin yeni başkanı Selçuk Yıldız, gelişmeyi "Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı. Libya ve Tunus limanlarından yola çıkan göçmen tekneleri, Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aşarak İtalya'ya ulaştı. İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.
İYİ Parti, seçimlerde beklenen sonuçları alamamasının ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla tanışma ve bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, belediyenin hizmet kalitesini artırarak kentteki yaşam kalitesini yükselteceklerini söyledi.
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü, iddialara tepki göstererek mevzuyu temizlemesi için Alper Yeğin'e çağrıda bulundu. Yeğin ise jakuzi meselesinin yanında daha büyük bir lüks ve batırılan belediye hikayesini yakında paylaşacağını söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?