İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5 dakika ile 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde 3 kişi yaralandı.
ABD ile savaşta olan ve çok sayıdaki kritik noktalara füzeler yağan İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi İran Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yerel saatle 07.13 sıralarında 5.2 büyüklüğündeki ilk deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Kuzaran'dan 17 km, Kirmanşah eyalet başkentinden ise 65 km uzaklıkta olduğu belirtildi.
İkinci deprem ise aynı bölgede yerel saatle 07: 18'de meydana geldi. İran basını, 5 dakika ile meydana gelen iki depremde 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Son Dakika › Yerel › Bombardıman sürerken bir de deprem vurdu: İran 5 dakika arayla 2 kez sallandı - Son Dakika
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