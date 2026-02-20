Efeler'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu

Efeler\'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu
20.02.2026 21:38  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Işıklı Mahallesi'nde düzenlediği iftar programıyla yüzlerce vatandaşı ve üniversite öğrencisini bir araya getirdi. Başkanda Anıl Yetişkin, gençlerle beraber iftar açarak dayanışmanın önemini vurguladı.

Efeler Belediyesi tarafından Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş ve üniversite öğrencisi aynı sofrada buluştu.

Ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik iklimi Efeler'de aynı sofrada buluşmaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı, yüzlerce mahalle sakinini Ramazan ayının manevi huzurunda bir araya getirdi. Efeler Belediyesi tarafından özenle hazırlanan iftar programına öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan iftar sofralarında boş sandalye kalmazken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan Efelerli, Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Işıklı Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri de iftar programına yoğun katılım sağladı. Gençlerin ilgisi programa ayrı bir renk katarken, Başkan Anıl Yetişkin öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ramazan'ın ikinci gününde iftar programını özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Işıklı Mahallesi'nde düzenlediklerini belirten Başkan Yetişkin, gençlerle aynı sofrada oruç açmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin de katılarak vatandaşlarla aynı sofrada oruç açtı.

Tasavvuf müziği ve semazen gösterisi ilgi gördü

İftar programında Efeler Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetiminde tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ardından sahnelenen semazen gösterisi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Masaları tek tek dolaşarak mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Anıl Yetişkin, yemek dağıtımını da gerçekleştirerek vatandaşlara kendi elleriyle yemekleri ikramda etti. Program sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Anıl Yetişkin, Ramazan ayının taşıdığı anlamın Efeler'de güçlü bir dayanışmaya dönüştüğünü vurgulayarak,

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerde buluşmanın ayıdır. Bugün burada sadece soframızı değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaştık. Efeler'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bu sofralar, bizim en kıymetli buluşma noktalarımız. Tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve bereket dolu bir Ramazan diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Efeler, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:51:00. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.