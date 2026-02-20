Efeler\'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu

Efeler Belediyesi tarafından Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş ve üniversite öğrencisi aynı sofrada buluştu.

Ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik iklimi Efeler'de aynı sofrada buluşmaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı, yüzlerce mahalle sakinini Ramazan ayının manevi huzurunda bir araya getirdi. Efeler Belediyesi tarafından özenle hazırlanan iftar programına öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan iftar sofralarında boş sandalye kalmazken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan Efelerli, Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Işıklı Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri de iftar programına yoğun katılım sağladı. Gençlerin ilgisi programa ayrı bir renk katarken, Başkan Anıl Yetişkin öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ramazan'ın ikinci gününde iftar programını özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Işıklı Mahallesi'nde düzenlediklerini belirten Başkan Yetişkin, gençlerle aynı sofrada oruç açmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin de katılarak vatandaşlarla aynı sofrada oruç açtı.

Tasavvuf müziği ve semazen gösterisi ilgi gördü

İftar programında Efeler Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetiminde tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ardından sahnelenen semazen gösterisi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Masaları tek tek dolaşarak mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Anıl Yetişkin, yemek dağıtımını da gerçekleştirerek vatandaşlara kendi elleriyle yemekleri ikramda etti. Program sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Anıl Yetişkin, Ramazan ayının taşıdığı anlamın Efeler'de güçlü bir dayanışmaya dönüştüğünü vurgulayarak,

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerde buluşmanın ayıdır. Bugün burada sadece soframızı değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaştık. Efeler'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bu sofralar, bizim en kıymetli buluşma noktalarımız. Tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve bereket dolu bir Ramazan diliyorum" dedi. - AYDIN