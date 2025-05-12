İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

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Yozgat'ta düzenlenen şampiyonada Kocaeli erkekler, İstanbul kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

12.05.2025 11:56
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 7 takımın katıldığı erkekler kategorisinde Kocaeli, 3 takımın mücadele ettiği kadınlarda ise İstanbul temsilcisi şampiyonluk turunu atan taraf oldu.

Yozgat'ta üç gün devan eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası erkeklerde; İstanbul SSK, Bafra İESK, Uşak İESK, Ankara Anadolu SSK, İstanbul Anadolu SSK, Denizli İESK, Kocaeli İESK takımları mücadele etti. Rakiplerini yenen Kocaeli İşitme Engelliler Spor Kulübü (İESK) şampiyon oldu.

İstanbul Sessizler SK, Denizli İESK, Bursa Yıldırım'ın mücadele verdiği kadınlarda ise kupayı İstanbul Sessizler Spor Kulübü kaldırdı.

Sporculara madalyaları ve takımlara kupaları törenle verildi. Kupasını alan takımların sessiz sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kupa töreni sonrasında yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İşitme engelliler basketbol turnuvasını tamamlamış olduk. Hem takımlarımızı hem gençlerimizi ilimizde ağırlamanın gururu ve onuruyla ben emek veren kıymetli başkanımıza ve arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum, şampiyonlarımız da kutluyorum. Aslında onlar hepimizin şampiyonları. İnşallah yakın zamanda buradaki takımlar içerisinde yer alan arkadaşlarımız olimpiyatlara da katılacaklar. Yozgat'tan kendilerine olimpiyatlarda başarılar diliyorum, al bayrağımızı orada dalgalanacaklar, bizleri temsil edecekler. Diğer federasyonlarımızı da Yozgat'a davet ediyoruz. Onlar geldiler, Türkiye'nin tam ortasında yiğitler şehri Yozgat'ta yarıştılar, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de, Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar için hazırlandıklarını belirterek, "Şu anda hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Bugün itibariyle Basketbol Türkiye Şampiyonası'nı da bitirmiş bulunmaktayız, bayan ve erkeklerde bitirdik. Bayanlar takımında 15-26 Kasım inşallah ülkemizi, vatanımızı devletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecekler. Gelecekte İstiklal Marşı'nı ülkemizde, devletimize, bayrağımızı göklere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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