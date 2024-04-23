İskenderun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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İskenderun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

İskenderun\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda dans gösterileri, çocuk korosu performansları ve yöresel oyunlar yer aldı.

23.04.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İskenderun'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere Numune Mahallesi Dr. Ahmet Sadık caddesinde yer alan Belediye Kültür Sarayı'nda program düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mevlana İlkokulu öğrencileri tarafından sunulan dans gösterileri, çocuk korosu performansları ve yöresel oyunlar ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa; Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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