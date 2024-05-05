İskenderun'da Alışveriş Merkezinde Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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İskenderun'da Alışveriş Merkezinde Trafik Eğitimi Verildi

İskenderun\'da Alışveriş Merkezinde Trafik Eğitimi Verildi

İskenderun ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle çocuklara ve ailelerine trafik eğitimi verildi. Etkinlikte trafik güvenliği konusunda bilinçlendirme yapıldı ve çocuklara ilk yardım teknikleri öğretildi.

05.05.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir alışveriş merkezinde çocuklara ve ailelerine trafik eğitimi verildi.

İskenderun ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik alanında başta çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde duruldu. Alanda yer alan stantlara alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Sağlık ekipleri, muhtemel trafik kazalarında ilk yardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığını belirtti ve çocuklara ilk yardım tekniklerini mankenler üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Gerçekleştirilen etkinlikte; emniyet, jandarma ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara çeşitli broşür, boyama kitapları ve anahtarlık hediye edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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