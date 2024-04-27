İskenderun'da amatör balıkçının köpek balığı heyecanı - Son Dakika
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İskenderun'da amatör balıkçının köpek balığı heyecanı

İskenderun\'da amatör balıkçının köpek balığı heyecanı

İskenderun ilçesinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığı anlardaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın 'kocaman lan bu' diyerek kayda aldığı anlar gülümsetti.

27.04.2024 09:30
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Hatay'ın İskenderun körfezinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığı anlardaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın "kocaman lan bu" diyerek kayda aldığı anlar gülümsetti.

İskenderun ilçesinde amatör balıkçı İshak Beyaz ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Beyaz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığı olduğunu düşündükleri balığa denk geldi. Amatör balıkçı Beyaz, İlk defa köpek balığı görmenin heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Beyaz'ın görüntülerde, "kocaman lan bu" dediği anlarsa gülümsetti.

"Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık"

Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden balıkçı İshak Beyaz, "Sportif balıkçılık yapıyoruz. Her zamanki gibi teknemizle denize açıldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları ölümsüzleştirmek için hemen video kaydına başladık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Köpek balığını tam göremedik ama yaklaşık 2-3 metre var gibiydi. Biz de bu anları ölümsüzleştirmek için kayıt yapmaya başladık" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da amatör balıkçının köpek balığı heyecanı - Son Dakika

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