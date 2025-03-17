İskenderun'da Döşemeci Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

İskenderun'da döşemeci alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan döşemecide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir koltuk, kanepe döşeme dükkanında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim iş yerindeki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı iş yeri kullanılmaz hale geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin'de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.