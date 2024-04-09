İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram Yolculukları İçin Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika
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İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram Yolculukları İçin Tavsiyelerde Bulundu

İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram Yolculukları İçin Tavsiyelerde Bulundu

İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, bayram yolculukları öncesinde vatandaşlara güvenli sürüş ve yolculuk konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Akın, uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ve sık sık mola verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının önemine de değindi.

09.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, bayram yolculukları öncesinde vatandaşlara güvenli sürüş ve yolculuk konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Hatay'da ömrünü direksiyonda geçiren İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, sıla yoluna çıkacak vatandaşlara gitmek istedikleri yerlere güvenle ulaşabilmeleri için uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Akın, özellikle bayram günlerinde artış gösteren trafik kazalarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Sevinçli günlerimizi hüzünlü şekle çevirmeyelim" dedi. Uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akın, "2 saatte bir 15 dakika mola verin" tavsiyesinde bulundu.

"Kazaların en çok yaşandığı zaman bayram günlerinde olmaktadır"

İnsanların hasret çektiği kişilere yetişmek için, çok acele ettiğini dile getiren Akın, "Çocukluğumdan itibaren baba mesleği olan şoförlük mesleğini yapıyorum. Özellikle uzun tatil süreçlerinde insanların seyahatleri oluyor, hasret gidermek için annesinin, babasının memleketine gidişler oluyor. Sevinçli günlerimizi hüzünlü şekle çevirmeyelim. Her yıl yapılan kazalarda, en büyük kazaların yaşandığı zaman bayram günlerinde olmaktadır. İnsanlar bir an evvel, hasret çektiği kişilere yetişmek için, çok acele etmektedir. Bundan dolayı olan kazaların büyük bir çoğunluğu insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Yola çıkmadan önce, araçlarımızın uzun süre bakımını yaptırmamışsak, teknik servis bakımlarını yaptırmamız lazım. Sürekli olan yollarda en fazla 2 saatte bir yaklaşık 15 dakikalık ara molalarla, vücudumuzdaki kan akışımızı ayarlayabilmek için aracımızdan inip 1-2 jimnastik yaparak yola devam etmemiz lazım. Emniyet kemeri ise can kurtarır, büyük darbelerden korur, kesinlikle emniyet kemerimizi muhafaza etmeliyiz. Bizi bekleyenleri üzmeden gideceğimiz yere bayram sevinci ya da yaşayacağımız yere acılar yaşatmadan, huzurlu ve sükunet içerisinde gidelim. Çoluğumuzla çocuğumuzla huzurlu bir bayram yaşayalım" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram Yolculukları İçin Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika

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