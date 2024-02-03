İŞKUR 2023 Yılında 7 Bin 478 Kişinin İşe Yerleşmesine Aracılık Etti

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İŞKUR 2023 yılı Ocak- Aralık döneminde ise 1 milyon 237 bin 26 işe yerleştirmeye aracılık etti.

Erzurum'da 2023 yılı 12 aylık İŞKUR rakamlarına bakıldığında 7 bin 478 kişinin işe girilmesine vesile olunmuş. Erzurum bu rakamla bölgede ilk sıralarda bulunsa da büyükşehirler içinde alt sıralarda yer alıyor. Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı" mesleklerinde gerçekleştirildi - ERZURUM