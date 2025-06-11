İsmail Baki Tuncer, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

İsmail Baki Tuncer, Kayseri'yi Ziyaret Etti

İsmail Baki Tuncer, Kayseri\'yi Ziyaret Etti
11.06.2025 12:23  Güncelleme: 12:26
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Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, Kayseri'ye gelerek şehrin tarihi ve kültürel noktalarını keşfetti. Kayseri'nin düzenli yapısından etkilenen Tuncer, yerel mutfağı deneyimleme fırsatı buldu.

Ünlü komedyen ve oyuncu İsmail Baki Tuncer, ilk kez geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin rehberliğinde şehrin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi. Tarihi dokusu, şehir planlaması ve yöresel lezzetleriyle Kayseri'ye hayran kalan Tuncer, "Burası tarih kokan bir şehir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sanat ve kültürle iç içe şehir vizyonu doğrultusunda, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlik ve ziyaretlerle değerlerini ulusal düzeyde duyurmaya devam ediyor.

"Sabit Kanca" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı komedyen ve oyuncu İsmail Baki Tuncer, reklam çekimi için geldiği Kayseri'de Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz'ün eşliğinde şehri gezdi. İlk kez Kayseri'ye geldiğini belirten Tuncer, şehirde gördüğü düzenli yapılaşmadan ve tarihi zenginliklerden etkilendiğini söyledi.

"Burası Tarih Kokan Bir Şehir"

Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi'ni gezdiğini söyleyen Tuncer, "Burası tarih kokan bir şehir. Fehmi Bey de şehrin tarihini anlattı. Selçuklu, Danışmendliler döneminden bahsetti. Tarihi severim, bilgilendim. Genel anlamda insanları da sıcak" dedi.

Tuncer, Kayseri mutfağıyla da ilk kez tanıştığını, Kayseri Yağlaması tattığını ve çok beğendiğini dile getirirken, mantı, pastırma ve sucuk gibi Kayseri'nin meşhur lezzetlerini de deneyeceğini belirtti.

"Burada Güzel Bir Şehir Yapılanması Var"

İstanbul'un yoğun trafiğinden bunalan biri olarak Kayseri'de ferahladığını ifade eden Tuncer, yerel yöneticilere teşekkür ederek, "İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'un trafiği çok bunaltıcı, buraya geldim ferahladım. Burada güzel bir şehir yapılanması var. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kent gezisi sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan, ünlülerin taklidini de yapan Tuncer, Kayserililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki kursiyerler tarafından el emeğiyle hazırlanan hediyeler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın tarafından Tuncer'e takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmail Baki Tuncer, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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