İsmail Kurt\'tan Sokak Hayvanlarına Destek

Yerel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan inşaat ustası İsmail Kurt, 4 yıl önce aç bir kediye acıdı ve beslemeye karar verdi. Şimdi ise her gün mahallenin sahipsiz onlarca kedisini sabah akşam besliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde inşaatlarda ustalık yapan İsmail Kurt (46), 4 yıl önce işe gideceği sırada aç bir kedinin miyavlamasından etkilenerek kediye yemek verdi. Bir sokak hayvanını beslemenin verdiği huzurla 4 yıldır Cam-i Kebir mahallesinde bulunan Ulus Caddesi, Yağcılar Sokakta yaşayan onlarca sahipsiz kediyi sabah akşam yemek veriyor. Sabah kahvaltı yapar yapmaz mahalledeki onlarca kediye çeşitli yiyecekler vererek güne başlıyor. Akşam ise iş dönüşü tekrar kedileri beslemeyi ihmal etmiyor. Sokak kedilerinin yanında sokak köpeklerini de doyuruyor. Kurt, kedi ve köpekler yemek için kavga etmesin diye kedilerin yemeklerini köpeklerin göremeyecekleri yüksek bir yere koyarak kendince çözüm buldu. Bazen hazır kedi ve köpek mamalarıyla beslerken bazen de poğaça ve düğünlerden kalan yemeklerle sokak hayvanlarını besliyor. İnşaat ustası, hayvanların aç kalmamasına özen gösteriyor.

Yaşatalım, yaşayalım

Hayvanları elinden geldiği kadar beslediğini söyleyen İsmail Kurt, "Yaklaşık 4 senedir bu bölgedeki sokak hayvanlarını elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Genelde köpek maması ve kedi maması alıyorum bu bazen poğaça ve düğünlerden artan yemekler oluyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması için çağrıda bulunuyorum. Her bina bir sokak hayvanını sahiplenir ise sokak hayvanı diye bir şey kalmaz. Bunlar bizim canlarımız bunları görmezden gelemeyiz. Sokak hayvanları vardır. Yaşatalım, yaşayalım" dedi. - ÇANAKKALE