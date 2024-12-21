İsmet İnönü Anma Etkinliği

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(MALATYA)- CHP Malatya İl Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 51'nci ölüm yıl dönümünde, Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde bir anma etkinliği düzenleyecek.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı, CHP'nin 2'nci Genel Başkanı ve aynı zamanda Malatyalı olan İsmet İnönü'yü vefatının 51'inci yıl dönümümde anmak için bir etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

28 Aralık Cumartesi günü saat 13: 00'de Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek anmaya; İsmet İnönü'nün torunu, gazeteci Zeynep Bilgehan'ın yanı sıra tarihçi Sinan Meydan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'da konuşmacı olarak katılacak.