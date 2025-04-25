Isparta Belediyesi 55 Bin Meyve Fidanı Dağıttı - Son Dakika
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Isparta Belediyesi 55 Bin Meyve Fidanı Dağıttı

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Isparta Belediyesi, 2023 yılında düzenlediği etkinlikte 55 bin adet meyve fidanını vatandaşlarla buluşturdu. Başkan Başdeğirmen, fidanların toprağa ve yeşile olan sevginin bir yansıması olduğunu belirtti.

25.04.2025 17:12  Güncelleme: 17:27
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Isparta Belediyesi 55 bin meyve fidanı dağıttı

Başkan Başdeğirmen: "Vatandaşlarımızın toprağa ve yeşile olan sevgisinden çok memnunuz"

ISPARTA - Isparta Belediyesi, meyve fidanı dağıtım etkinliğinde 55 bin adet meyve fidanını vatandaşlarla buluşturdu. Son 3 yılda ücretsiz dağıtılan toplam 163 bin meyve fidanı toprakla buluşturulmuş oldu. Vatandaşlara fidan dağıtan Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi, toprağa ve yeşile olan sevgisinden çok memnunuz" dedi.

Isparta Belediyesi, Türkiye'nin meyve bahçesinde yeni meyve fidanlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor. Dağıtılan çeşit çeşit meyve fidanları bahçeleri süslüyor. Böylelikle belediye şehrin daha yeşil bir kent olmasına önemli katkı sağlıyor. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz fidan dağıtım etkinliğinin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi. 2023 yılında 76 bin, 2024 yılında ise 32 bin adet meyve fidanı dağıtılarak toprakla buluşturulmuştu. Bu yıl da belediye hizmet binası önünde 55 bin adet kiraz, şeftali, armut ve elma fidanı toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Belediyenin son 3 yılda dağıttığı toplam 163 bin adet meyve fidanı hem vatandaşlarla hem de toprakla buluşturulmuş oldu.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlarla sohbet ederek, meyve fidan dağıttı. Isparta Belediyesi'nin meyve fidanı dağıtımını geleneksel hale getirdiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, önceki yıllarda toplam 100 binin üzerinde fidan dağıttıklarını, bu sene de 55 bin adet meyve fidanını toprakla buluşturmak üzere vatandaşlara dağıtımını yaptıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Bu insanlık ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli ve değerli bir çalışma. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi, toprağa ve yeşile olan sevgisinden çok memnunuz" dedi.

Meyve fidanı dağıtarak vatandaşların taze meyveye kendi üretimleri olarak ulaşmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Ücretsiz dağıttığımız fidanların önümüzdeki yıldan itibaren meyveye döneceği inancındayız. 2023 ve 2024 yıllarında dağıttığımız fidanlar meyve vermeye başladı. Vatandaşlarımız bize o meyveleri ve meyvelerin fotoğraflarını gönderiyorlar. Bu durumdan çok memnun oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da meyve fidanı dağıtımına devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin 'Birinizin elinde bir fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin' Hadis-i Şerif'i var. Bu çok değerli bir söz" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fidan üreten firmaların meyve fidanı dağıtımına çok büyük destek verdiğini ifade ederek, "Meyve fidanlarımızı vatandaşlarımıza dağıtmak üzere bizlere ulaştıran Isparta Fidancılık, Elma Tarım Fidancılık, Betül Fidancılık, Davraz Fidancılık, Filiz Fidancılık, Mücahit Fidancılık, ORKAV A.Ş., ve Süleyman Güllü'ye şahsım, belediyem ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Bugünler de bereketli yağış alıyoruz. Rabbim devamını nasip eylesin. Her ne olursa olsun suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu fidanlarımıza ihtiyacı kadar su verelim. Hortumu altına bırakıp gitmeyelim. Fidan dağıtırken su tasarrufunu da hatırlatmak istiyorum" görüşlerinde bulundu.

Meyve fidanı alan vatandaşlar da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, "Bu yaşımıza kadar ilk kez böyle bir şey gördük. Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Bu fidanlar yetiştikçe çocuklarımızın da çok büyük sevinci, mutluluğu olacak. Geçen yıl diktiklerimiz meyve verdi, ağaçlar çok kaliteli. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dediler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi 55 Bin Meyve Fidanı Dağıttı - Son Dakika

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