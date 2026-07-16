Isparta'da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Isparta'da 15 Temmuz anma programı

Isparta\'da 15 Temmuz anma programı
16.07.2026 11:33  Güncelleme: 11:36
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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, şiirler ve dualarla anma etkinliği düzenlendi; binlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, mehteran eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Binlerce vatandaşın katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması, protokol konuşmaları, şiir okumaları ve şehitler için okunan duaların ardından kamu kurumları ve vatandaşların katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Program, Isparta Belediyesi önünden mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Binlerce vatandaşın doldurduğu meydandaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması, kurulan LED ekrandan vatandaşlara izletildi. Etkinlik alanında vatandaşlara dondurma, pamuk şeker ve çorba ikramında bulunuldu. Program, Isparta Valisi Abdullah Erin ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından 15 Temmuz'un anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Programda ayrıca kahramanlık ve şehitlik temalı müzik gösterisi de gerçekleştirildi.

Programda konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz 2016'da dışarıdan desteklenen ve içeriden milletin imkanlarını, devletin kaynaklarını kullanarak sinsice yuvalanıp, milletin birliği, beraberliğini ve iradesini hiçe sayıp demokrasiyi hedef alan FETÖ terör örgütünün girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin gösterdiği kararlı duruş ve cesaretle başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, FETÖ'nün 10 yıl önce tarihin en alçak ihanetlerden birini gerçekleştirmeye kalkıştığını aktararak, "Hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Bu millet tarih boyunca hiçbir zaman iradesini vesayet odaklarına teslim etmediği gibi o gece de teslim etmedi. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşımız meydanlara koştu, tankların önüne yürüdü, kurşunlara göğüslerini siper etti, demokrasimize sahip çıktı" dedi.

Şehitler için edilen dualar ve anma programının ardından etkinlik sona ererken, gece saatlerinde Isparta genelindeki camilerde sela okundu. Günün sonunda kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla demokrasi nöbeti tutulurken, çok sayıda vatandaş da nöbete eşlik etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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