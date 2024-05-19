Isparta\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Isparta'da coşkuyla kutlandı

ISPARTA - Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı Isparta'da coşkuyla kutlandı. Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, askeri, mülki ve adli erkan, kurum amirleri ve il müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı. Program çerçevesinde halk oyunları, Taekwondo gösterileri, müzik ve şiirler okundu.

Jimnastik, halk oyunları ekipleriyle gösteri yapan solo semazen gösterilerinin ardından sahaya inen protokol öğrencileri tebrik ederek bayramını kutladı. Program fotoğraf çekinin ardından sona erdi.