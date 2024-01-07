 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da Görme Engelli Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da Görme Engelli Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtarak, uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı. Görme engelli kadınlar, broşürleri inceleyerek KADES uygulamasının nasıl kullanıldığını öğrendi.

Isparta\'da Görme Engelli Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı
07.01.2024 - 13:33,
Abone Ol

Isparta'da jandarma ekipleri görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtarak, uygulamanın nasıl kullanacağını anlattı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi'nin koordinasyonuyla şehirde yaşayan görme engellilere yönelik Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Görme engelli kadınlara İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli Kadın Astsubaylar tarafından KADES uygulamasının ekran okuyucu ile nasıl kullanılacağı anlatıldı. Görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtıldı.

Görme engelli kadınlar Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürünü inceleyerek, uygulamanın nasıl kullanıldığını öğrendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Isparta, KADES, Engelliler, Yerel, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Görme Engelli Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Görme Engelli Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement