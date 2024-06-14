Isparta'da Jandarma'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Isparta'da Jandarma'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Isparta'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

14.06.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Isparta'da çelenk sunma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında gerçekleştirilen törende İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Albay Şimşek "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güveni ile kamu düzenini sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması gece, gündüz, soğuk, sıcak, yağmur ve çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonrada olmaya devam edecektir. Başta ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarım" dedi.

Jandarma teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Öğrencilere İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek tarafından hediyeleri takdim edildi.

Isparta Valisi Aydın Baruş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanına kurulan stantları gezerek teşkilat mensuplarını kutladı. Orada bulunan jandarma personeli tarafından bilgi alan Vali Baruş sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Jandarma, Isparta, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Jandarma'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Jandarma'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement