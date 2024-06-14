Isparta'da Jandarma'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Isparta'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Isparta'da çelenk sunma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında gerçekleştirilen törende İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Albay Şimşek "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güveni ile kamu düzenini sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması gece, gündüz, soğuk, sıcak, yağmur ve çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonrada olmaya devam edecektir. Başta ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarım" dedi.

Jandarma teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Öğrencilere İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek tarafından hediyeleri takdim edildi.

Isparta Valisi Aydın Baruş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanına kurulan stantları gezerek teşkilat mensuplarını kutladı. Orada bulunan jandarma personeli tarafından bilgi alan Vali Baruş sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı. - ISPARTA