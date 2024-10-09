İsrail'de 130 Askerden Hükümete Mektup - Son Dakika
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İsrail'de 130 Askerden Hükümete Mektup

130 İsrailli asker, ateşkes sağlanmazsa orduya hizmet etmeyeceklerini duyurdu.

09.10.2024 14:25
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İsrail'in günlük gazetesi Haaretz yayınladığı haberde, 130 İsrailli askerin bir mektup imzalayarak Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi ve ateşkese varmaması halinde orduya hizmet vermeyeceklerini açıkladığını yazdı.

İsrail'in günlük gazetesi Haaretz yayınladığı haberde, İsrailli askerlerin orduda hizmet vermek istemediklerini duyurdu. Haberde, 130 İsrailli askerin bir mektup imzalayarak, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi ve ateşkes olmaması halinde orduya hizmet vermeyeceklerini açıkladığı kaydedildi. İsrail kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) hitaben yazılan mektubu imzalayanlar arasında zırhlı birlikler, topçu birlikleri, iç cephe komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma gibi çeşitli askeri birliklerdeki yedek ve askere alınanlar bulunuyor. Mektupta Gazze'de saldırıların devam etmesine karşı olduklarını beyan eden askerler, çatışmaların devam etmesinin esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini dile getirdi. Mektupta, "Gazze'de savaşın devam etmesinin yalnızca esirlerin tutsaklıktan kurtarılmasını geciktirmediği, aynı zamanda hayatlarını tehlikeye attığı net bir şekilde ortada. Çok sayıda asker IDF saldırılarında öldü. İsrail'in Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda ise kurtarılan esirlerden daha fazlası öldü" ifadeleri yer aldı.

"Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı"

"Hükümet ateşkese varmazsa hizmet vermeye devam etmeyeceğiz" uyarısı yapan İsrailli askerler mektupta, "Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, bazılarımız içinse hızla yaklaşıyor. Kırık kalplerle göreve gitmeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor" dedi.

Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim'de başlayan İsrail'in 1 yılı geride bırakan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 10'a, yaralananların sayısı ise 97 bin 720'ye yükseldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'de 130 Askerden Hükümete Mektup - Son Dakika

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