İsrail'de öldürülen Türk-Amerikan vatandaşının ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
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İsrail'de öldürülen Türk-Amerikan vatandaşının ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı

İsrail\'de öldürülen Türk-Amerikan vatandaşının ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Eygi'nin dedesinin ise durumdan haberdar olmadığı öğrenilirken, Eygi'nin Didim'de defnedilmesi konusunda ailenin çabaları sürüyor.

08.09.2024 14:25  Güncelleme: 14:33
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İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Eygi'nin dedesinin ise durumdan haberdar olmadığı öğrenilirken, Eygi'nin Didim'de defnedilmesi konusunda ailenin çabaları sürüyor.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Aydın Nazillili olan Eygi'nin ailesinin ABD'de de yaşadığı öğrenilirken, anne ve babasının ise ayrı olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi, amcası ve halasının Didim'de ikamet ettiği ve yaz tatillerinde Didim'e aile yakınlarının yanında kaldığı öğrenilirken, yakınları ise Eygi'nin naaşının Didim'e defnedilmesini istiyor.

Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi yeğeninin ölüm haberiyle babasının yıkıldığını ifade ederek, "Yeğenimin ölüm haberinin gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca ölüm haberi aileye ulaştırılmaya çalışılıyor. Kardeşim olayın şokuyla telefonlarını kapatınca, anneye ulaşılıyor. O da kızının Antalya'ya defnedilmesini istiyor. Biz de yeğenimin Didim'e defnedilmesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili belediyemize, kaymakamlığımıza ve bakanlığa ilettik. Şu an yeğenimin naaşının Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Konsolosluklar aracılığıyla da çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Kızımın dayıları da Didim'e defnedilmesine karşı değil. Bu anlamda bakanlık ve ilgili birimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Babası da Türkiye'ye gelecek ve defin işlemleri için görüşecek. Bu anlamda yetkili kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Öte yandan, Eygi'nin yakınlarının ikamet ettiği apartman ise Türk bayraklarıyla donatılırken, Eygi'nin dedesinin ise durumdan haberdar olmadığı, süreç içinde aile üyelerince bilgi verileceği öğrenildi.

Eygi'nin naaşının İsrail üzerinden Ürdün'e nakledilmesi ve ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Cenazenin otopsi ve cenaze nakil işlemlerinin ardından 10 gün sonra defnedilmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'de öldürülen Türk-Amerikan vatandaşının ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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