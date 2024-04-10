İsrail, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için yeni geçiş noktası açacak

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeni bir geçiş noktası açacaklarını bildirdi.

İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün derinleşirken, İsrail, insani yardım girişi için yeni geçiş noktası açmayı planlıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeni bir geçiş noktası açacaklarını bildirdi.

Gallant, söz konusu yeni geçiş noktasının İsrail'in Zikim köyü ile Filistin'in As-Siafa köyü arasında olacağını söyleyerek, geçiş noktasının Ürdün'den karayoluyla getirilen yardımların ulaştırılmasını hızlandıracağını ifade etti. Gallant, "Bu hamleler yardım akışı üzerinde doğrudan bir etkisi var. Gazze'yi yardımla doldurmayı planlıyoruz. Ayrıca güvenlik kontrollerini kolaylaştıracak ve uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı güçlendirecek" dedi. - GAZZE