İsrail, Gazze\'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoruna ön onay verdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılmasına ön onay verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılmasına ön onay verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası insani yardımların deniz yoluyla Gazze Şeridi'ne gönderilmeden önce GKRY'de "İsrail gözetiminde" kontrol edilmesini sağlayacak bir sistemi geçici olarak onayladığını söyleyerek, "Bu rotayı kullanmak için temel bir izin var, ancak hala çözülmeyi bekleyen bazı lojistik sorunlar var" dedi.

GKRY basınında yer alan haberlerde, GKRY tarafından kendilerine düşen gerekli prosedürleri tamamladığı ancak Gazze'ye gidecek gemilerin ve mürettebatın güvenliğinin yanı sıra yardımları kimin teslim alacağı konusunun tartışıldığı olduğu ifade edildi.

GKRY, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in 20 Aralık'ta yaptığı ziyarette Gazze'ye giren insani yardımların ölçeğini artırmak için GKRY üzerinden Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılması önermişti. İnsani yardımların GKRY'deki Larnaka Limanı'nda toplanması ve denetlenmesinin ardından deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması ve yardımların aralarında İsrail'den temsilcilerin de bulunduğu ortak bir komite tarafından kontrol edilmesi planlandığı aktarılmıştı. - TEL AVİV