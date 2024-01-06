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İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Karabük'te sergi açıldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Karabük'te sergi açıldı

Filistin Destek Platformu tarafından düzenlenen sergide, Gazzeli çocuklar ile vatandaşlara yönelik yapılan zulmün resmedildiği karikatürler ve resimler yer alıyor. Sergi ile Filistin ve Gazze'de yaşanan katliama insanların dikkatini çekmek hedefleniyor.

İsrail\'in Gazze\'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Karabük\'te sergi açıldı
06.01.2024 - 16:02,
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İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Karabük'teki alışveriş merkezinde resim ve karikatür sergisi açıldı.

Filistin Destek Platformu tarafından düzenlenen sergide, Gazzeli çocuklar ile vatandaşlara yönelik yapılan zulmün resmedildiği karikatürler ve resimler yer alıyor.

Sergi ile Filistin ve Gazze'de yaşanan katliama insanların dikkatini çekmek hedefleniyor.

Resim öğretmeni olan Tuğba Yücetürk Ceylan, "Karabük Üniversitesi'ndeki sergiyi buradaki AVM'ye taşıdık. Burada birçok güzel, sanatsal eserler var. Bu sanatsal eserlerin hepsini vatandaşlara sunduk. Maksat kanayan yaraları bir nebze durdurmak mümkün olmasa da. Farkındalık oluşturmak, merhameti kalıcı bir şekilde yüreğimizde tutmaktır.

Eserlerimizde oradaki mahkumiyet ve mazlumiyete değinildiğini ifade eden Ceylan, 20 eserin bulunduğunu serginin 2 gün açık olacağını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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