İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırılıyor - Son Dakika
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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırılıyor

İsrail\'in saldırısı altındaki Gazze\'ye yardım malzemeleri ulaştırılıyor

Kayseri'den havalanan A400M uçağı, Mısır'a ulaşarak yardım malzemelerini El-Ariş Havaalanı'na indirdi. Yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Aynı uçak, Gazzeli yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere Mısır'dan hareket etti.

14.02.2024 14:34
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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına ulaştırılmak üzere Kayseri'den A400M uçağı ile yola çıkan yardım malzemeleri Mısır'a ulaştırılırken, yaralılar da Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.

Yardım malzemeleri ile birlikte Kayseri'den havalanan A400M uçağı, 15 sedye, 11 personel ve 1 buçuk ton sağlık malzemesi ile Mısır'ın Kahire şehrindeki El- Ariş Havaalanı'na iniş yaptı. Depolara taşınan yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıkarken, uçak Gazzeli yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere Mısır'dan yola çıktı. 11 personel, 15'i sedyeli olmak üzere yaklaşık 170 kişiyi alan uçak, Ankara Etimesgut'a inmek üzere Mısır'dan havalandı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırılıyor - Son Dakika
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