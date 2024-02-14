İsrail\'in saldırısı altındaki Gazze\'ye yardım malzemeleri ulaştırılıyor

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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına ulaştırılmak üzere Kayseri'den A400M uçağı ile yola çıkan yardım malzemeleri Mısır'a ulaştırılırken, yaralılar da Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.

Yardım malzemeleri ile birlikte Kayseri'den havalanan A400M uçağı, 15 sedye, 11 personel ve 1 buçuk ton sağlık malzemesi ile Mısır'ın Kahire şehrindeki El- Ariş Havaalanı'na iniş yaptı. Depolara taşınan yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıkarken, uçak Gazzeli yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere Mısır'dan yola çıktı. 11 personel, 15'i sedyeli olmak üzere yaklaşık 170 kişiyi alan uçak, Ankara Etimesgut'a inmek üzere Mısır'dan havalandı. - KAHİRE