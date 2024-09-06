İsrail'in Cenin'deki Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika
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Yerel

İsrail'in Cenin'deki Saldırısı: 21 Ölü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkarm, Tubas ve Cenin kentlerinde başlattığı saldırıların ardından 10 gün sonra Cenin'den geride büyük yıkım ve tahribat bırakarak çekildi. İsrail güçlerinin Cenin ve kentteki kamplarda düzenlediği saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

06.09.2024 10:32
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İsrail ordusu, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'nın Tulkarm, Tubas ve Cenin kentlerinde başlattığı saldırıların ardından 10 gün sonra Cenin'den geride büyük yıkım ve tahribat bırakarak çekildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarm, Tubas ve Cenin kentlerinde 28 Ağustos'ta havadan ve karadan geniş çaplı saldırı başlattığını duyurmuştu. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerin 10 gündür saldırı ve baskınlar gerçekleştirdiği Batı Şeria'nın Cenin kentinden ve kentteki kamptan çekildi. İsrail güçlerinin kentten çekilmesiyle geride büyük yıkım bıraktığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da, İsrail güçlerinin Cenin ve kentteki kamplarda düzenlediği saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail'i Cenin ve Tulkarm kentleri ve buralardaki mülteci kamplarındaki durumun da gösterdiği gibi Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği acımasız yıkım ve tahribatı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşımakla suçladı. - CENİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, İsrail, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Cenin'deki Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika

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