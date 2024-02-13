İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yerle bir olan kentin en eski restoranının çalışanları, zor şartlar altında tezgah açarak hizmet vermeye çalışıyor.
İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde tarihi yapıları, sivil yerleşkeleri, okulları, hastaneleri de hedef aldığı saldırılarında kentin tarihi dokusu yerle bir oldu. Gazze Şeridi'nin en eski ve falafeli ile meşhur Al-Sousi restoranı da saldırılar nedeniyle enkaza döndü. Restoranın yerle bir olmasının ardından kullanılamaz hale gelen restoran çalışanları çareyi tezgah açmakta buldu. Restoranın sahibi Abdullah Al-Sousi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ederek "Gazze Şehri'ndeki Rimal, Nasr Mahalleleri ile Tal Al-Hawa'da üç şubemiz vardı ve İsrail saldırılarında hepsi yıkıldı" dedi. Restoranın yerle bir olmasının ardından Deir Al-Balah'a göç ettiklerini söyleyen Abdullah Al-Sousi, yanlarında hiçbir malzemenin bulunmaması nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Gaz olmadığı için odun yaktıklarını söyleyen Al-Sousi, savaş nedeniyle sebze kıtlığı yaşandığını ifade etti. - GAZZE ŞERİDİ
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Son Dakika › Yerel › İsrail saldırılarında yerle bir olan restoran çalışanları zor şartlar altında hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
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