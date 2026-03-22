İsrail, Tahran'a Yeni Saldırı Başlattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Tahran'a Yeni Saldırı Başlattı

İsrail, Tahran\'a Yeni Saldırı Başlattı
22.03.2026 05:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın Tahran'daki rejim hedeflerine yeni bir saldırı dalgası başlattı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İran'ın İsrail'in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan saldırılarının yankıları sürerken, İsrail ordusundan İran'a yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, yapılan bombardımanın ardından Tahran semalarından ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.

İran saldırılarında en az 135 kişi yaralanmıştı

İran, İsrail şehirlerini hedef alan bir dizi misilleme saldırısı gerçekleştirmiş, İsrail ordusu saldırılardan en az ikisinin önlenemediğini duyurmuştu. Saldırılar sonucunda, İsrail'in Dimona kentinde 51, Arad kentinde 84 kişi olmak üzere en az 135 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Tahran'a Yeni Saldırı Başlattı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 06:02:29.
SON DAKİKA: İsrail, Tahran'a Yeni Saldırı Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.