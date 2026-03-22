İsrail, Tahran\'a Yeni Saldırı Başlattı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İran'ın İsrail'in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan saldırılarının yankıları sürerken, İsrail ordusundan İran'a yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, yapılan bombardımanın ardından Tahran semalarından ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.

İran saldırılarında en az 135 kişi yaralanmıştı

İran, İsrail şehirlerini hedef alan bir dizi misilleme saldırısı gerçekleştirmiş, İsrail ordusu saldırılardan en az ikisinin önlenemediğini duyurmuştu. Saldırılar sonucunda, İsrail'in Dimona kentinde 51, Arad kentinde 84 kişi olmak üzere en az 135 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. - TEL AVİV