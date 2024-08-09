İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir ve Maltepe Belediyeleri Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi İnşa Ediyor

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Sokak hayvanlarına yönelik üç belediye önemli bir iş birliğine gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Ataşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin de iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda dev bir proje hayata geçiriliyor. Kurulacak rehabilitasyon merkezinde veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek bakım-barınma evleri ile mama depolarının yanı sıra hayvanlar için çok sayıda oyun alanları da yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Ataşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin de iş birliğiyle, sokak hayvanlarına yönelik modern bir rehabilitasyon merkezi inşa edilecek. Can dostlarımıza yönelik yeni, modern ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ortak hareket eden üç belediye, onların sağlığı ve bakımı üzerine hizmet verecek olan yeni bir merkez hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kayışdağı Ormanı'nın içerisine kurulacak

Kayışdağı Ormanı'nın içerisinde toplam 80 bin metrekarelik bir alan üzerinde planlanan projede sokak hayvanlarına yönelik çok sayıda tesis yer alacak. Kayışdağı Ormanı'na giderek, yeni merkezin yapılacağı alandan bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, proje içerisinde; veteriner binasından ameliyathaneye, kedi ve köpek bakım - barınma evlerinden mama depolarına kadar çok sayıda yapının yanı sıra hayvanlar için oyun alanlarının da bulunacağını ifade etti.

"Can dostlarımız bize emanet"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

"Sevgili Komşularım, sizlere Kayışdağı Ormanı'ndan sesleniyorum. İçinde bulunduğumuz 80 bin metrekarelik bu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, Maltepe Belediyemiz ile yapacağımız iş birliği kapsamında, sokak hayvanlarına yönelik hayvan rehabilitasyon merkezimizi inşa edeceğiz. Ataşehir'deki binlerce sokak canlısının evi, içinde bulunduğumuz bu rehabilitasyon merkezi olacak. Can dostlarımız burada bize emanet olacak."

"Bizlerin asıl amacı yaşatmak"

Vatandaşların endişelerine karşı da çözüm odaklı hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Adıgüzel, "Biliyorum, Ataşehirli komşularımızın çeşitli endişeleri, hassasiyetleri var. Sizler bizleri bu hassasiyetlere, endişelere karşı çözüm üretmek için seçtiniz. Biz de bu doğrultuda yeni rehabilitasyon merkezimizle ve mobil çözümlerimizle hem Ataşehirlilerin sokaklarda huzurla yürümesini sağlayacağız hem de sokak canlılarımıza en iyi şekilde bakarak, onları koruyacağız. Bizlerin asıl amacı yaşatmak. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - İSTANBUL