İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla İçmeler Köprüsü'nde Bakım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla İçmeler Köprüsü'nde Bakım Çalışmalarına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte Tuzla İçmeler Köprüsü'nde bakım çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar nedeniyle bölgede şerit daraltması yapılacağı için sürücülerin işaret ve işaretçilere uyması uyarısı yapıldı.

10.07.2024 10:55  Güncelleme: 12:11
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte yol ve köprülerde bakım çalışmalarını hızlandırdı. Yenibosna, Sağmalcılar, Haliç ve Bayrampaşa'dan sonra D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Köprüsü'nde söküm işlemleri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle bölgede şerit daraltması yapılacağı için sürücülerin işaret ve işaretçilere uyması uyarısı yapıldı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İBB, 13 Temmuz'da D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Köprüsü'nün Ankara tarafında bulunan mevcut eski yaya köprüsünün söküm işlemini gerçekleştirecek. Çalışmalar 2 etap halinde ve 00: 00 ile 05: 00 saatleri arasında yapılacak.

1. Etapta; çalışma süresince mevcutta 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Kadıköy istikameti tek şerit, 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Ankara istikameti ise 2 şerit olarak işletilecek.

2. Etapta ise; çalışma süresince mevcutta 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Ankara istikameti tek şerit, 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ise 2 şerit olarak işletilecek. 1.Etabın tamamlanmasının ardından 2. Etaba başlanacak olup, çalışmaların toplam 4 gün sürmesi planlandı. Çalışmalar süresince yol işaret ve işaretçilerine uyulması önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

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