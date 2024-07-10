İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla İçmeler Köprüsü'nde Bakım Çalışmalarına Başladı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte yol ve köprülerde bakım çalışmalarını hızlandırdı. Yenibosna, Sağmalcılar, Haliç ve Bayrampaşa'dan sonra D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Köprüsü'nde söküm işlemleri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle bölgede şerit daraltması yapılacağı için sürücülerin işaret ve işaretçilere uyması uyarısı yapıldı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İBB, 13 Temmuz'da D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Köprüsü'nün Ankara tarafında bulunan mevcut eski yaya köprüsünün söküm işlemini gerçekleştirecek. Çalışmalar 2 etap halinde ve 00: 00 ile 05: 00 saatleri arasında yapılacak.

1. Etapta; çalışma süresince mevcutta 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Kadıköy istikameti tek şerit, 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Ankara istikameti ise 2 şerit olarak işletilecek.

2. Etapta ise; çalışma süresince mevcutta 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Ankara istikameti tek şerit, 3 şerit olarak çalışan D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ise 2 şerit olarak işletilecek. 1.Etabın tamamlanmasının ardından 2. Etaba başlanacak olup, çalışmaların toplam 4 gün sürmesi planlandı. Çalışmalar süresince yol işaret ve işaretçilerine uyulması önem arz etmektedir."