İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için sendikalardan başvuru gelmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için sendikalardan başvuru gelmedi

İstanbul\'da 1 Mayıs kutlamaları için sendikalardan başvuru gelmedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da kutlama noktası olarak belirlenen 40 noktaya sendikalardan başvuru yapılmadığı açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, henüz herhangi bir sendikanın 1 Mayıs kutlamaları için başvuru yapmadığı belirtildi.

30.04.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da kutlama noktası olarak belirlenen 40 kutlama noktası için sendikalardan başvuru gelmediği öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da kutlama noktası olarak belirlenen 40 kutlama noktası için sendikalardan başvuru gelmediği öğrenildi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şuana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Mayıs, Sendika, İstanbul, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için sendikalardan başvuru gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için sendikalardan başvuru gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement