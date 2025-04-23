İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniği

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sarsıntı anı birçok noktadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 3,9'luk depremin ardından, İstanbul ikinci kez 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, bazı alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde depremin etkisiyle tavanın çöktüğü güvenlik kameralarına yansıdı. Başka bir iş yerinde ise deprem anı ofis içerisindeki hareketlilikle kaydedildi. Tavan kısmında asılı duran bir avizenin düşme anı da başka bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL