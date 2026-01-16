İstanbul'da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı - Son Dakika
Yerel

16.01.2026 17:51  Güncelleme: 17:57
İstanbul'da okullarda ara tatilin başlaması ile birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıkarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Mesai bitimiyle birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da okullarda ara tatilin başlamasıyla akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 17.30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi. Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 2 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ'da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

