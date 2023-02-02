İstanbul'da 3 ilçede bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu - Son Dakika
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İstanbul'da 3 ilçede bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

02.02.2023 11:29

İstanbul'da Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletlerinde girişlerde ücret alınmaya başladı. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul'un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonlarında; tuvaletlerin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü.

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

TEPKİLER SONRASI BAZI TURNİKELER KALDIRILDI

Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların turnikeleri kaldırması da dikkatlerden kaçmadı. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişlerin 1 lira, bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

"YAKIT ALANLARA TUVALET ÜCRETSİZ"

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazılarının ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı görüldü. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Bahçelievler, İstanbul, Sarıyer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da 3 ilçede bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 ilçede bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu - Son Dakika
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