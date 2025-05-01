İstanbul'da Cami ve İnanç Fuarı Açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Cami ve İnanç Fuarı Açıldı

İstanbul'da 16. Cami Yapı Ekipmanları ve 6. Hac, Umre Fuarı 1-4 Mayıs'ta ziyarete açıldı.

01.05.2025 17:13
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İstanbul'da 16. Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ile 6. Hac, Umre ve İnanç Turizm Fuarı açıldı

İSTANBUL - İstanbul'da 16. Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ile 6. Hac, Umre ve İnanç Turizm Fuarı ziyarete açıldı. 24 farklı ülkenin sektör temsilcilerinin yer aldığı bu iki fuar, 4 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul'da 6. Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ile 6. Hac, Umre ve İnanç Turizm Fuarı eş zamanlı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Avrasya Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarların açılışına İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, İslam ülkelerinin temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi katıldı. Açılış töreninde mehter marşı gösterilerinin ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Kurdele kesiminden sonra ise ziyaretçiler kurulan stantları gezmeye başladı.

Çiniden, mihrap ve minberlere, avizeden halılara varan stantlar kuruldu

24 farklı ülkenin sektör temsilcilerinin yer aldığı bu iki fuarda çiniden, mihrap ve minberlere, avizeden halılara varan pek çok farklı ihtiyacı karşılayan stantlar kuruldu. Cami ve ibadethanelerin yapım onarım ve restorasyonu için tüm ihtiyaçların bir arada olduğu 16.Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nın hemen yanında açılan 6. Hac, Umre ve İnanç Turizm Fuarı'nda Ortadoğu başta olmak üzere İslam ülkelerinden helal ve inanç turizmi alanında faaliyet gösteren acenteler, Mekke-Medine otelleri, ulaşım, transfer, yemek firmaları ve hediyelik ürün stantları ziyaretçilerine açıldı.

1-4 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak

Öte yandan, fuarda Mescid-i Aksa'nın minyatürü ile şehir şehir gezen 'Kudüs Tırı'na da yer verildi. Mescid-i Aksa'nın tanıtımı ile Kudüs'ün manevi atmosferini ziyaretçilerle paylaşmak ve Filistin'de yaşananlara karşı farkındalık oluşturmak hedeflendi. Hatay'da 10 kişilik bir ekibin 6 ayda hazırladığı Kudüs Tırında, yerel yaşama dair kesitlerin ve tarihi yerlerin yer aldığı mini bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilere sunuldu. Fuar boyunca yapılacak günlük çekilişler ile 8 ziyaretçiye ücretsiz Umre veya Kudüs Kültür Gezisi hediye edilecek. 1-4 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarların son 2 gününde ise, "Birbirimize Candan Bağlıyız" mottosu ile kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

"Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na biz her sene katılıyoruz"

Fuar katılımcısı Hilal Sayıt, "35 yıldır bu sektördeyiz. Son 10 yılın daha öncesinde nakış ve tezyinat hat sanatına bağlı istihkak gösteriyorduk. Son 10 yıldır da caminin tüm ince işlerinden kaba işlerine kadar anahtar teslim işlerini yapmaktayız. Yakın zamanda özellikle Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii'ni, Çamlıca'dan sonraki büyük caminin bütün ince işlerini tamamladık. Cumhurbaşkanımız da açılışına geldi. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na biz her sene katılıyoruz. Her fuarda birazda inovatif ve yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu sene ilk defa yapay zeka teknolojisinden yararlanarak yapmış olduğumuz tasarımların sunumunu da katılımcılarımıza sunduk" dedi.

"Bu sene geniş bir katılım bekliyoruz"

Katılımcı Emin Kahraman Demir ise, "6.'sı düzenlenen bu fuarda sektörde de lider bir kuruluş olan firmamızın da bizim ve diğer katılımcılar için de olmazsa olmazdı. Fuarla alakalı bu sene geniş bir katılım bekliyoruz. Bu ayın 4'üne kadar tüm misafirlerimizi bekliyoruz. 36 yıldır bu sektörde lider bir konumda Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm katılımcılara bereketler diliyorum. Bu sene değişik olacak hem cami figürleri, inşaat malzemeler hem de hac ve umre ikimiz bir arada olduk. Sonucu hep beraber merak ediyoruz. İnşallah bereketli olur" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 50 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz"

Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin fuara katılmasını öngördüklerini ifade eden 16. Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı organizatörü Hüseyin Şahin ise, "Fuarımızı Yenikapı'da gerçekleştirdik. Sebebi; ulaşım olarak İstanbul'un merkezinde olmasıdır. 13 bin 500 metrekare alan içinde gerçekleştiriyoruz. Fuarımızda cami yapı ekipmanları ile ilgili ürünlerimiz sergileniyor. Halı, çini, mihrap, avize, ses sistemi gibi. 27 sektör var. Bununla birlikte 132 tane firma katılıyor. Bu sene uluslararası olduğu için 24 ülkeden katılımcı geldi. Farklı stantları açtılar. Tamamen hüsn-i hat sanatları, cami ve Kuran kursları ile ilgili ürünlerini sergilediler. 4 gün boyunca bu alanda seminerlerimiz olacaktır. Uluslararası olmasından dolayı buraya katılan firmalarımız yurt dışında ciddi ticaret yapıyorlar. 2025 yılında bu sektörün cirosunun 2 milyon dolar olması bekleniyor. Ciddi rakamlar dönüyor. Bu firmalarımız Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretim yapıyorlar. Bu fuarı cami dernekleri, hayırseverler, iş insanları, din görevlileri ziyaret ediyorlar. Burada rakipleri ve ürünleri kıyaslama yapabilecekler. Bugün açılışımız gerçekleşti. Yurt dışından üst düzeyde katılımcılarımız oldu. Biz mutlu olduk, doğru bir yol olduğumuzu gösterdi. Yaklaşık 50 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Cami ve İnanç Fuarı Açıldı - Son Dakika

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