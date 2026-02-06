Arnavutköy'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika
Arnavutköy'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikat

06.02.2026 13:59  Güncelleme: 14:14
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekçi bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 'çök-kapan-tutun' uygulaması başarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Arnavutköy'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bir ortaokulda düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

11 ili etkileyerek binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da afet farkındalığına yönelik etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatları doğrultusunda AFAD'dan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu öncülüğünde yapıldı. Okulda çalan ilk sirenle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri "çök-kapan-tutun" uygulamasını eksiksiz şekilde yerine getirdi. Bir süre beklenmesinin ardından çalan ikinci sirenle birlikte bina kontrollü şekilde tahliye edildi. Tatbikat süresince hiçbir aşamada taviz verilmezken, afet bilincinin yerleşmesi adına tüm prosedürler titizlikle uygulandı.

"İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız"

Tatbikat sonrası konuşan AFAD'dan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Bugün Valimiz Davut Gül'ün emirleri kapsamında bir okulumuzda kapalı alan tahliye tatbikatı yaptık. Bunlar çok önemli hareketler. Bilgilenmemiz ve bilinçlenmemiz açısından son derece kıymetli çalışmalar. Yine Valimizin liderliğinde ilimizde afet farkındalığı oluşturulması noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimiz ciddi eğitim faaliyetleri yürütüyor. 6 Şubat depremlerinde milletimizin asaleti ve devletimizin gücüyle çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde bugün dünyanın hiçbir noktasında görülmeyen bir iyileştirme süreci devam ediyor. İnsanlar evlerine kavuştu, sahada çalışmalar sürüyor. Bununla birlikte İstanbul genelinde, Valimizin liderliğinde İl Risk Azaltma Planı çalışmalarımız var. Bu çalışmalar ışığında, tüm afetlere karşı İstanbul'u dirençli hale getirebilmek adına önemli adımlar atılıyor. Yine Cumhurbaşkanımızın başbakanken İstanbul'a özel olarak kurduğu İstanbul Proje Koordinasyon Birimi sayesinde, başta kamu binaları olmak üzere okullarımız, sağlık tesislerimiz, kamu hizmet binaları ve güvenlik birimlerimizin bulunduğu alanlarda güçlendirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var: İstanbul ve Marmara Bölgesi afetlere açık bir coğrafya. Afetlerden korunabilmek için herkesin kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına ve kentsel dönüşüm çalışmalarına önem verilmesini özellikle istirham ediyoruz. Ayrıca DASK sigortasının yaptırılması büyük önem taşıyor. 23 Nisan'da yaşanan depremde hafif hasarlı yaklaşık 6 bin 500 konut için devletimiz tarafından 150 milyon lira ödeme yapıldı. Bu, sigortanın ne kadar önemli bir güvence olduğunu gösteriyor. Evlerimizde afet çantası bulundurmamızı ve afet anında yapılması gerekenleri öğrenmemizi özellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy İlçe Kaymakamlığı binası girişinde açılan deprem temalı fotoğraf sergisi de gezilerek, protokolün deprem zamanı bölgelerdeki çalışmaları hakkında konuşuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

