İstanbul\'da İran Cumhurbaşkanı\'nın ölümü nedeniyle milli yas ilan edildi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurmuştu. Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Taksim ve Edirnekapı'da da bayraklar yarıya indirildi. Edirnekapı'da yarıya indirilen bayrak havadan görüntülendi. - İSTANBUL