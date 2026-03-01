İstanbul'da İran Konsolosluğu'nda Yas - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da İran Konsolosluğu'nda Yas

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da İran Konsolosluğu\'nda Yas
01.03.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da İran Konsolosluğu\'nda Yas
Haber Videosu

İran Dini Lideri Hamaney'in ölümü ardından konsoloslukta bayrak yarıya indirildi.

İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.

40 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Alınan yas kararı kapsamında İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.

Kaynak: İHA

Ayetullah Ali Hamaney, Diplomasi, İstanbul, Tatil, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da İran Konsolosluğu'nda Yas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak İşte yaşanacak sürecin detayları
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:45:14. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da İran Konsolosluğu'nda Yas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.