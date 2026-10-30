İstanbul'da iş kazasında başına kalıp düşen Emirkan Seven hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da iş kazasında başına kalıp düşen Emirkan Seven hastanede hayatını kaybetti

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İstanbul\'da iş kazasında başına kalıp düşen Emirkan Seven hastanede hayatını kaybetti
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İstanbul\'da iş kazasında başına kalıp düşen Emirkan Seven hastanede hayatını kaybetti
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İstanbul'da bir inşaat şantiyesinde başına düşen kalıp malzemesiyle ağır yaralanan 26 yaşındaki Emirkan Seven, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım tedavisine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Samsun Vezirköprü'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Emirkan Seven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç işçi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dört gün önce İstanbul'daki bir inşaat şantiyesinde çalıştığı esnada yüksekten düşen kalıp malzemesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emirkan Seven, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emirkan Seven'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Hacılı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alınan Seven'in cenazesi, mahalle mezarlığına götürüldü. Burada yoğun bir kalabalık ve gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Vezirköprüİş Kazası3. SayfaİstanbulİnşaatSamsunGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da iş kazasında başına kalıp düşen Emirkan Seven hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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