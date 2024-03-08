İstanbul\'da Ramazan Öncesi İşletmelere Denetim

Ramazan ayı öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelere yönelik denetim gerçekleştiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor, sürekli gıda denetimlerimizi yapıyoruz ancak Ramazan, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı öncesi gibi dönemlerde belli alanlarda biraz daha sıkılaştırıyoruz. Yaklaşık 132 bin işletmemiz var, bu sene ilk 2 ayda 50 bin civarında denetim yaptık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde Ramazan öncesi yaptığı denetimlerini sürdürüyor. İstanbul'daki denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih İke katıldı. Fırın, cafe, restoran, marketler iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi, kızartma yağı başta olmak üzere çok sayıda başlıkta denetlendi. Denetlenen işletmelerde eksikleri tespit eden ekipler gerekli müeyyideleri uygularken, söz konusu işletmelere eksiklerin giderilmesi için süre verildi.
42 milyon 201 bin 969 Türk Lirası idari para cezası uygulandı
Verilen bilgiye göre, İstanbul ilinde toplam 131 bin 667 gıda işletmesi bulunuyor. 2023 yılında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 228 bin 595 resmi kontrol gerçekleştirildi. Yapılan resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 6 bin 716 işletmeye yasal işlem uygulandı, 62 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan resmi kontrollerde et ve et ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağı vb. taklit ve tağşişe açık ürünler başta olmak üzere toplam 9 bin 40 numune alınmış ve olumsuzluk tespit edilen 822 adedi hakkında yasal işlem uygulandı. İl ve İlçe Müdürlükleri gıda kontrol ekiplerince 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 4 bin 938 adet ekmek, pide, unlu mamuller, şerbetli tatlılar, üreten ve satan işyeri, 747 adet şekerleme, çikolata, helva üretim ve satış yapan işyeri, 11 bin 992 adet manav, pazar, şarküteri, market, kuruyemişçi, toptancı halleri, 612 adet hazır yemek üretimi yapan işyeri, 20 bin 420 adet lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerleri, bin 205 adet kasap başta olmak üzere toplam 46 bin 810 işyeri resmi kontrole tabi tutuldu. 2024 yılı içerisinde gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleşen resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen bin 13 işletmeye toplam 42 milyon 201 bin 969 lira idari para cezası uygulanırken, 7 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Toplam bin 660 numune alındı ve uygunsuzluk tespit edilen 59 numune hakkında işlem başlatıldı.
"Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor"
Gazetecilere açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Karaca, "Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor, sürekli gıda denetimlerimizi yapıyoruz ancak ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı öncesi gibi dönemlerde belli alanlarda biraz daha sıkılaştırıyoruz. Bugün de girdiğimiz bir işletmede hijyen yönünden ciddi noksanlıklar var, idari para cezası uygulanacak. Fırın ile ilgili de hijyen sorunu var, orası ile ilgili de gerekli işlemler yapılacak. Bu sene yapılan denetimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor, biraz zeytinyağı konusunda sıkıntılıyız. Et, bal, zeytinyağı gibi ürünler biraz daha taklit ve tağşişe konu olabilen, taklit ve tağşişle daha çok karşılaştığımız ürünler" dedi.
"Piyasa fiyatının çok altında buldukları üründen şüphelensinler"
Zeytinyağı ile ilgili fiyatların düşük olmasının sebebini açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Karaca, "Zeytinyağı ile ilgili problemlerimiz oldu bu sene. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. İşletmelerde, alışveriş yaptıkları yerlerde bir eksiklik gördüklerinde mutlaka bir noksanlık varsa bize iletsinler. Gıda okuryazarlığı çok önemli, aldıkları ürünlerin üstlerine mutlaka baksınlar. Piyasa fiyatının çok altında buldukları üründen şüphelensinler. Bu tür ürünleri de bize ihbar etsinler. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 132 bin işletmemiz var, bu sene ilk 2 ayda 50 bin civarında denetim yaptık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Ramazan Öncesi İşletmelere Denetim - Son Dakika
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