İstanbul'da SGK binaları önünde uzun EYT kuyruğu - Son Dakika
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İstanbul'da SGK binaları önünde uzun EYT kuyruğu

03.03.2023 10:52
İstanbul'da SGK binaları önünde uzun EYT kuyruğu

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından vatandaşlar SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından vatandaşlar SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. SGK önlerindeki kuyruk yüzlerce metre uzarken, emekli adayı Selami Demirtaş, "Çok şükür 30 yıl çalışıp 5 yıl emekli olmayı bekledik. Bir süre de mücadele verdikten sonra emekli olabildik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıklamıştı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenlemenin yasalaşması sonrasında Esenyurt, Sultangazi ve Fatih ilçelerinde bulunan SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinden kuyruklara giren vatandaşlar ise düzenlemeden memnun olduğunu belirtti.

"Çok mutluyum, yıllardır bekliyordum"

EYT kanununun çıkmasının ardından SGK önünde sıraya giren Yasin Türkyılmaz, "Çok mutluyum, yıllardır bekliyorduk. İlk emekli maaşımın bir miktarını depremzede ailelere bağışlamayı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte emekli olanlara Allah maaşlarını hayırla yemeyi nasip etsin" dedi.

Kuyrukta bekleyen Selami Demirtaş isimli başka bir emekli adayı ise, "Çok şükür 30 yıl çalışıp 5 yıl emekli olmayı bekledik. Bir süre de mücadele verdikten sonra emekli olabildik. Emekli olduğumuz için mutluyuz tabi. 30 yılın karşılığını alacağız İnşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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